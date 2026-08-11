عودة بعثة ألعاب القوى إلى مصر بعد تحقيق إنجاز عالمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 02:13 مساءً - وصل إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، الفوج الأول من بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشاركته في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى.

وخاض لاعبو المنتخب منافسات البطولة وسط منافسة قوية مع نخبة من أفضل الرياضيين على المستوى العالمي، قبل أن تختتم البعثة مشاركتها وتبدأ رحلة العودة إلى أرض الوطن.



أسيل أسامة تتوج بذهبية رمي الرمح



وحققت أسيل أسامة، لاعبة المنتخب المصري لألعاب القوى، إنجازًا بارزًا خلال منافسات البطولة، بعدما نجحت في حصد الميدالية الذهبية في مسابقة رمي الرمح، لتضيف إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وعقب تتويجها بالذهب، تلقت أسيل أسامة برقية تهنئة من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أعربت خلالها عن تقديرها للإنجاز الذي حققته اللاعبة، مؤكدة أن هذا التتويج يمثل مصدر فخر واعتزاز للمصريين، ويسهم في تعزيز حضور مصر ورفع اسمها في المحافل الرياضية الدولية.



دعم رئاسي يحفز بطلة ألعاب القوى



ولاقت تهنئة قرينة رئيس الجمهورية تقديرًا كبيرًا من أسيل أسامة وأعضاء بعثة المنتخب المصري، حيث يمثل هذا الدعم دفعة معنوية قوية للاعبة وزملائها لمواصلة مسيرة العمل والتطوير، والسعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر في البطولات الدولية المقبلة.