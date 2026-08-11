الزمالك يعود للتدريبات على ملعب الدفاع الجوي بعد انتهاء معسكر العاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 02:13 مساءً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد، حيث استقر مجلس إدارة النادي على عودة الفريق لخوض تدريباته على ملعب الدفاع الجوي عقب انتهاء المعسكر المقام حاليًا في العاصمة الجديدة.

وجاء قرار العودة إلى ملعب الدفاع الجوي بناءً على طلب معتمد جمال، المدير الفني للفريق، الذي يسعى إلى توفير أفضل الأجواء أمام اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد.



مجلس الزمالك يدعم الجهاز الفني



ويحرص مجلس إدارة الزمالك على تلبية احتياجات الجهاز الفني وتوفير جميع الإمكانات اللازمة، بما يساعد على تحقيق أكبر قدر من الاستقرار الفني والإداري قبل انطلاق منافسات الموسم.

ويعمل الجهاز الفني خلال فترة الإعداد على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، إلى جانب تطوير الجوانب الفنية والتكتيكية، والوصول إلى أفضل حالة من الجاهزية قبل بداية المنافسات الرسمية.



الزمالك يواجه البلاستيك وديًا



وفي إطار برنامج الإعداد، يخوض الزمالك عددًا من المباريات الودية خلال الفترة الحالية، ويبدأها بمواجهة فريق البلاستيك في السادسة مساءً، ضمن سلسلة اللقاءات التجريبية التي يخوضها الفريق استعدادًا للمشاركة في بطولة الدوري.

ويستهدف الجهاز الفني الاستفادة من المباراة في تقييم مستوى اللاعبين والوقوف على مدى استجابتهم للتعليمات الفنية، فضلًا عن زيادة الانسجام بين عناصر الفريق ورفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مواصلة الزمالك تدريباته ومبارياته الودية، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للوصول بالفريق إلى أعلى مستوى ممكن قبل بداية المنافسات الرسمية.