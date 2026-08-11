وزير الزراعة يلتقي رجال أعمال أتراك لبحث فرص الاستثمار الشامل بالقطاع الزراعي والداجني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 12:29 مساءً - التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً موسعاً يضم عدداً من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات المشتركة، وتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وتمكين القطاع الخاص، وفي إطار الزيارة التي يقوم بها وفد تركي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الزراعة والغابات التركي إلى مصر.

وحضر اللقاء رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ورؤساء الشعب التخصصية، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، للوقوف على سبل التعاون الشامل وبحث فرص الشراكة الواعدة بين الجانبين.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع حرص الدولة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري وتذليل كافة العقبات أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي والإنتاج الداجني في مصر يمتلكان مقومات تنافسية وفرصاً استثمارية واعدة تدعم خطط التنمية المستدامة وتعزز الأمن الغذائي.

وتناول اللقاء آليات دعم الشراكة بين القطاع الخاص المصري والتركي، وتعزيز التبادل التجاري في مجال الحاصلات الزراعية، فضلاً عن نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير سلاسل الإمداد والإنتاج الداجني والحيواني.

وشهد الاجتماع مناقشة إمكانية اعتماد دولة تركيا، كمركز إقليمي محوري لتصدير الدواجن المصرية ومنتجاتها إلى الدول المجاورة والقريبة منها، وذلك للاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وسلاسل التوريد الممتدة، بما يسهم في فتح أوفاق جديدة للشركات المصرية، وزيادة صادرات القطاع الداجني، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.

واتفق الجانبان على تنظيم زيارة ميدانية مرتقبة لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة تركيا، تتضمن جولات تفقدية لمزارع الدواجن والمجازر الحديثة، إلى جانب المشروعات الزراعية الكبرى ومزارع الإنتاج النباتي في مصر، للاطلاع على حجم التطور التكنولوجي والفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع.