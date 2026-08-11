وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ القليوبية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 12:29 مساءً - عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، فى إطار جهود تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين آليات جمع ونقل القمامة، بما يساهم في رفع مستوى النظافة في جميع مدن وأحياء المحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ و ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، ود. مجدى الحصرى رئيس قطاع شئون الفروع والمهندس احمد سعد المدير الفني للجهاز وعدد من المسؤولين بجهاز المخلفات والمعنيين بمنظومة المخلفات بالمحافظة ، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع ناقش الوضع الحالى لمنظومة جمع ونقل المخلفات، والمشكلات التى تواجه المنظومة داخل محافظة القليوبية ، كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات من أجل وضع حلول عاجلة لتلك المشكلات لتنفيذ المنظومة بالشكل الأمثل وضمان الاستدامة المالية والبيئة للمنظومة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، ضرورة العمل على تحقيق إدارة شاملة للمخلفات وتحويل المحافظة إلى نموذج فى الاستدامة البيئية، من خلال التخلص الآمن من المخلفات وزيادة معدلات معالجة المخلفات وتوفير الموارد المالية اللازمة .

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لمنظومة المخلفات بمحافظة القليوبية، وجهود جمع ونقل المخلفات ومعدلات التشغيل الحالية لمنشآت المعالجة والتخلص النهائي، كما تم استعراض البنية التحتية الخاصة بالمنظومة وخاصة منظومة الجمع والنقل ، حيث تم استعراض الموقف الحالي للمحطات الوسيطة وعددها (٥) محطات وسيطة والتي تستهدف رفع كفاءة الجمع ونظافة الشوارع . كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على موقف التشغيل في منشأة معالجة المخلفات بالخانكة وقيام شركة جايا تيتان برفع كفاءة تشغيل وتستهدف الشركة خلال الفترة القادمة بضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة القدرة التشغيلية واستقبال اكبر كمية من المخلفات المتولدة عن المحافظة وخاصة القطاع الجنوبي.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على موقف التعاقدا الخاصة بعمليتي الجمع والنقل، وما تقوم به الجمعيات الأهلية والمتعهدين من خدمات جمع المخلفات من القرى والوحدات المحلية بالمحافظة طبقاً للتعاقد الشهري مع المحافظة.

كما بحث الاجتماع عدداً من الإجراءات التنفيذية والتوصيات الاستراتيجية لتحسين مستوى إدارة المخلفات ورفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء وتحقيق الاستغلال الأمثل والاستفادة من كافة الامكانات المتاحة بالمحافظة فيما يخص مشروعات البنية التحتية والمحطات الوسيطة . ووجهت الدكتورة منال عوض، بقيام المحافظة بالتعاقد مع الجمعيات الأهلية بالقري لتأدية خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والعمل على إبرام تعاقدات رسمية مع الجمعيات العاملة بالقري والوحدات المحلية أو زيادة مدة التصريح الممنوح لمدة عام وذلك لتمكين الجهات المعنية من تفعيل الرقابة والمتابعة بشكل جيد.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، بالتصدي لإلقاء المخلفات على الترع والمصارف والمواقع العشوائية وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بخطورة هذه الممارسات على البيئة والصحة العامة مع دعم وتحفيز الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع العاملة في القري والعزب والنجوع لزيادة تغطية جميع المناطق وتحسين كفاءة الجمع السكني للقمامة واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين للحد من إلقاء المخلفات في الترع والمصارف ، بالإضافة إلى الزام الجمعيات والمتعهدين والشركات العاملة بجمع المخلفات بالحصول على تراخيص مزاولة نشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على إغلاق كافة المواقع العشوائية التي يتم إلقاء المخلفات بها.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية المشاركة المجتمعية لشركات القطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات الخاصة في كافة القطاعات والمجالات في دعم جهود المحافظة لتحسين مستوي منظومة المخلفات وتوفير بعض الاحتياجات العاجلة من صناديق للقمامة وبعض المعدات الجمع.

وخلال الاجتماع أكد محافظ القليوبية علي الاهتمام الذي توليه المحافظة بتحسين منظومة النظافة وإدارة وجمع المخلفات في كافة الأحياء والمدن والقري والنجوع وزيادة كفاءة التدوير والمعالجة بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة و يحقق رضا أبناء المحافظة عن هذه الخدمة التي تمس حياتهم اليومية .

كما أشار الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح إلي جهود رفع تراكمات المخلفات من المجاري المائية والترع والمصارف لتحسين المظهر الحضاري والبيئي بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، مشيراً إلى جهود المحافظة في تفعيل منظومة الجمع السكني للمخلفات داخل القرى، باعتبارها أحد الحلول الأساسية للحد من إلقاء المخلفات في المجاري المائية.

كما استعرض محافظ القليوبية خلال الاجتماع الموقف الحالي للتعاقد مع شركات القطاع الخاص العاملة في عدد من المناطق والأحياء والمدن بالقليوبية ومنها شركتي نهضة مصر وكايرو مستر فيما يخص جمع ونقل ونظافة الشوارع والجمع السكني.