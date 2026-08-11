هيئة التنمية الصناعية تطرح 8 رخص جديدة لإنتاج مربعات الصب المستمر "بيليت" بطاقة إجمالية 2.8 مليون طن سنويًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 12:29 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 8 رخص جديدة لتصنيع منتجات الحديد والصلب، وتحديداً مربعات صب مستمر "بيليت"، بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الذي أعلن مؤخراً عن هذا الطرح الاستراتيجي لتوفير خامات التصنيع لجميع المصانع الوطنية وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الوزارة لتعميق الصناعة المحلية وتعزيز سلاسل القيمة في قطاع الحديد والصلب.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذا الطرح يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية من مربعات البيليت، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لمصانع الدرفلة الوطنية وتعميق الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب تعزيز التنافسية الاستثمارية لصناعة الحديد والصلب في السوق المصرية، مشيرةً إلى أن الطرح يشتمل على 4 رخص بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن للرخصة الواحدة، وعدد 4 رخص أخرى بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن للرخصة الواحدة بإجمالي 2.8 مليون طن سنوياً.

وأشارت الدكتورة ناهد يوسف إلى أن الهيئة تعمل وفق توجيهات وزير الصناعة لتعزيز التكامل الصناعي داخل قطاع الصناعات المعدنية، من خلال تشجيع الاستثمارات في الصناعات الأساسية والمغذية، بما يضمن استدامة توفير مدخلات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، مؤكدةً التزام الهيئة بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في دخول هذا القطاع الاستراتيجي، وتقديم التيسيرات اللازمة لجذب استثمارات جديدة.