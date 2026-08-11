جامعة الأزهر تعلن مد فترة تسجيل اختبارات القدرات بكليات الجامعة حتى الجمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق مد فترة تسجيل اختبارات القدرات للالتحاق بكليات البنين والبنات اعتبارًا من اليوم الاثنين حتى يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٠٢٦/٨/١٤م.

من جانبه صرح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن قرار مد فترة التسجيل لاختبارات القبول؛ جاء حرصًا على مصلحة الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات الخاصة بها، بما يضمن عدم تفويت الفرصة على أي طالب أو طالبة مستوفٍ لشروط التقديم، ويعكس اهتمام الجامعة بتيسير الإجراءات أمام الطلاب وإتاحة الفرص التعليمية أمامهم وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

https://www.azu.edu.eg/azharsr/Facs/FacTest