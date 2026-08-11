استقبال رسمى من وزارة الرياضة لبعثة ناشئات اليد بعد حصد المركز الرابع عالميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة المنتخب المصري للناشئات لكرة اليد مواليد 2008، عقب عودتها فجر اليوم الثلاثاء من رومانيا بعد تحقيقهم للمركز الرابع ببطولة العالم في إنجاز تاريخي وغير مسبوق لكرة اليد النسائية المصرية على مستوى مشاركاتها في بطولات العالم بمختلف المراحل السنية.جاء الاستقبال تنفيذا لتوجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة وتقديرا لما قدمته لاعبات المنتخب من أداء استثنائي ومشرف خلال منافسات المونديال ونجاحهن في تحقيق أفضل إنجاز في تاريخ مشاركات كرة اليد النسائية المصرية في بطولات العالم.

وكان في استقبال البعثة الدكتور عبد الأول محمد مدير المنتخبات الوطنية بوزارة الشباب والرياضة والذي نقل تحيات وزير الشباب والرياضة إلى جميع أفراد البعثة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية بصفة عامة وكرة اليد بصفة خاصة، وأن حصولهم على المركز الرابع بالمونديال قد توج وكلل جهود لاعبات المنتخب باختيار كل من: ملك عمرو كأفضل ظهير أيمن وزينة عمرو كأفضل لاعبة دائرة ضمن التشكيلة الأفضل في العالم بالبطولة والذي يبرهن ان نتائج المنتخب المصري لم تكن وليدة الصدفة.

وشهد استقبال البعثة حضور خالد فتحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد ديوان نائب رئيس مجلس اداراة الاتحاد وعبير عقيل رئيس بعثة المنتخب.

ناشئات اليد

قائمة المنتخب

وضمت قائمة المنتخب المصري بالمونديال مواليد 2008

حراسة المرمى: جنى أحمد، جيداء كامل، ريتاج محمد.

الظهير الأيسر: جودي متولي، سندس عصام، فرح فرج.

الظهير الأيمن: ملك عمرو، مريم صلاح، حبيبة محمود.

الجناح الأيسر: جويرية تامر، مي شريف.

الجناح الأيمن: ملك خميس، فريدة أبوالمجد.

صانع الألعاب: ميرنا أشرف، ريم إيهاب، ياسمين حسن.

لاعبتا الدائرة: زينة عمرو، زينة محمود.