النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل أسرة التجمع الخامس 4 أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 12:29 صباحاً - أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس المتهم بقتل أسرة التجمع الخامس بالقاهرة بغرض السرقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت النيابة أيضا باستكمال التحريات الخاصة بالواقعة.

تفاصيل القبض على المتهم

وكانت أعلنت وزارة الداخلية بالنسبة لما تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ملابسات حادث مصرع أفراد أسرة بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وقالت إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 10 الجارى تبلغ لـ قسم شرطة التجمع الخامس من أحد الأشخاص بتغيب شقيقه (مالك مطبعة - مقيم بدائرة القسم) وعدم تمكنه من التواصل معه، وبالانتقال لمحل إقامة المذكور عُثر على سيارته بها آثار دماء وأعيرة نارية، كما عُثر على جثمان زوجته وكريمتيه داخل سيارة الزوجة بالقرب من محل إقامتهم.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (صديق المجنى عليه "بالمعاش" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية وسبائك ذهبية بمنزله، ونظراً لمروره بضائقة مالية قرر التخلص منه وسرقته، حيث قام باستدراجه بسيارته والتعدى عليه بإطلاق عيار نارى تجاهه، وعقب تأكده من وفاته "استولى على مفاتيح العقار محل سكنه" وتخلص من جثمانه بإلقائه خلف حاجز خرسانى بطريق العين السخنة، ثم توجه لمحل إقامة المجنى عليه، وتواصل مع زوجته وأوهمها بتعرض زوجها لحادث سير ونقله لإحدى المستشفيات، وعقب استقلاله سيارتها رفقتها ونجلتيها قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههن بذات الطريق، ما أسفر عن وفاتهن، وعاد لمحل إقامتهم، حيث قام بترك السيارة بالقرب منه وبداخلها جثامين المجنى عليهن ووضع غطاء على السيارة، وحال محاولته الدلوف لمنزل المجنى عليه لسرقته فوجئ بتواجد حارس العقار فلم يتمكن من الدخول، وقرر العودة ليلاً لإتمام السرقة.

تم نقل جثامين المتوفين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.