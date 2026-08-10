نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ترشيح 285 طالبا من الشعبة العلمية للمعاهد العليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 09:57 مساءً - كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عن ترشيح 93267 ألف طالب وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية للكليات الجامعية وذلك بتنسيق المرحلة الأولى من بينهم 39058 من الشعبة العلمية و54265 من الشعبة الأدبية .

وكشفت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عن ترشيح 285 طالبا من الشعبة العلمية للمعاهد العليا الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، وكذلك ترشيح 229 طالبا من الشعبة الأدبية للمعاهد وذلك بإجمالى 569 طالباً.

وأكد مكتب التنسيق أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنظاميها "الحديث والقديم" (93837) طالباً ، موزعين بواقع (39343) طالباً من الشعب العلمية، و(54494) طالباً من الشعبة الأدبية، في حين بلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم خلال هذه المرحلة(1028) طالبًا.

وأوضح مكتب التنسيق ، لقد استنفد عدد(1) طالباً رغباته ، وذلك لتضمينه كليات لا تتناسب مع مجموع درجاته.

حسمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الإثنين، ملامح الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة 2026 بالنظام الحديث، بعدما أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات للشعب العلمية والأدبية، لتتضح أمام الطلاب خريطة الكليات المتاحة وفقًا لمجاميعهم ورغباتهم.