نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. طالب واحد استنفد الرغبات بالمرحلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 09:57 مساءً - أكد مكتب التنسيق أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنظاميها "الحديث والقديم" (93837) طالباً، موزعين بواقع (39343) طالباً من الشعب العلمية، و(54494) طالباً من الشعبة الأدبية، في حين بلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم خلال هذه المرحلة(1028) طالبًا.

وأوضح مكتب التنسيق ، لقد استنفد عدد(1) طالباً رغباته ، وذلك لتضمينه كليات لا تتناسب مع مجموع درجاته.

وحسمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الإثنين، ملامح الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة 2026 بالنظام الحديث، بعدما أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات للشعب العلمية والأدبية، لتتضح أمام الطلاب خريطة الكليات المتاحة وفقًا لمجاميعهم ورغباتهم.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 94.06% والحد الأدنى لطب الأسنان 93.28 والعلاج الطبيعى 92.34% والصيدلة 92.03%، حيث انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفى للدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى لإعلان نتيحة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2026، وذلك من داخل المكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

أعلن الدكتور أحمد الجيوشى المشرف على أعمال مكتب التنسيق ، أن الحد الأدنى للقبول بالنسبة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية سجل 89.38% والحد الأدنى لكليات الألسن 87.03% والإعلام 86.09% والاثار 80.31%،

وأعلن الدكتور أحمد الجيوشى المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بتنسيق المرحلة الأولى سجل 86.41% ولا يوجد بها أماكن شاغرة بتنسيق المرحلة الثانية، حيث بدأت منذ قلبل ، فعاليات المؤتمر الصحفى للدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى لإعلان نتيحة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2026، وذلك من داخل المكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

وتصدرت طب المنصورة بواقع 309 درجات، تلتها طب الإسكندرية بـ308.5 درجة، بينما سجلت هندسة المنصورة 290.5 درجة ضمن قائمة كليات الهندسة، في حين بلغ الحد الأدنى لـهندسة بترول وتعدين السويس 302 درجة، وعلى مستوى الشعبة الأدبية تصدرت اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة وألسن كفر الشيخ القائمة بحد أدنى بلغ 299 درجة.