الأهلى ينظم ممرا شرفيا لاستقبال الصفقات الجديدة فى معسكر إسبانيا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 09:57 مساءً - نظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ممرًا شرفيًا لاستقبال الصفقات الجديدة، خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا في إسبانيا، في إطار الترحيب بالوافدين الجدد وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وشهد الممر الشرفي استقبال كل من الجزائري منصف بقرار، والمغربي سفيان بنجديدة، وأقطاي عبد الله، إلى جانب علي محمود، وسط أجواء ودية بين اللاعبين والجهاز الفني.

الترحيب بالصفقات الجديدة

وحرص لاعبو الأهلي على الترحيب بالصفقات الجديدة، في خطوة تعكس حالة الانسجام داخل الفريق، وتساعد الوافدين الجدد على سرعة التأقلم مع زملائهم قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة على تجهيز جميع اللاعبين خلال المعسكر الإسباني، والتعرف على إمكانيات الصفقات الجديدة، تمهيدًا للاستقرار على القوام الأساسي للفريق خلال الموسم المقبل.

ويخوض الأهلي خلال معسكر إسبانيا عددًا من المباريات الودية، في إطار خطة الإعداد، قبل مواجهة برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس الجاري في بطولة كأس خوان جامبر.