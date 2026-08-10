وزارة التعليم: 39 خبيرًا يابانيًا يشرفون على المدارس المصرية اليابانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 09:05 مساءً - التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بكويكي يوريكو، عمدة طوكيو، حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين المصري والياباني في مجال التعليم، في ضوء ما تشهده مصر من توسع في تطبيق النموذج الياباني في التعليم.

زيادة في أعداد المدارس خلال الفترة الأخيرة

واستعرض اللقاء التوسع الذي تشهده المدارس المصرية اليابانية، وما شهدته من زيادة في أعداد المدارس خلال الفترة الأخيرة، وفي هذا الإطار، يذكر أن هناك 39 خبيرًا يابانيًا يعملون بالفعل في الإشراف على المدارس المصرية اليابانية، حيث أكدت كويكي يوريكو أهمية هذا التعاون.

كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون في مجال تعليم الأطفال ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والاستفادة من الخبرات والتجارب اليابانية المتخصصة في هذا المجال.