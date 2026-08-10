وزير التعليم يوجه بفصل طلاب في بني سويف عاما دراسيا لإتلافهم أثاثا مدرسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 06:29 مساءً - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في إطار الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر خلاله مجموعة من الطلاب خلال قيامهم بإتلاف الأثاث المدرسي وإلقائه من دور علوي باحدى مدارس محافظة بني سويف، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالفحص تبين أن الواقعة حدثت عقب انتهاء اختبارات الدور الثانى بمادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة حسن علام الإعدادية بنين التابعة لادارة ببا التعليمية.

فصل الطلاب مرتكبي الواقعة لمدة عام دراسى

وقد وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفصل الطلاب مرتكبي الواقعة لمدة عام دراسي كامل وإلزام ذويهم بتحمل تكلفة إصلاح التلفيات الناجمة عن الواقعة، كما تقرر إحالة مدير المدرسة للتحقيق.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم لن تسمح بمثل هذه المخالفات وستتخذ كافة الاجراءات بمنتهى الحسم مع مرتكبيها.