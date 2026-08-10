للمرة الثانية.. تأييد إعدام المتهم بالتعدى على طفلة بلبيس ومحاولة فقء عينها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 06:29 مساءً - قضت محكمة جنايات مستأنف الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قلبل، بالتصديق على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية بمعاقبة متهما بالإعدام؛ لإدانته باستدراج طفلة يتيمة والتعدي عليها ومحاولة فقع عينيها، وإحداث إصابات بها ببندر بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدى، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبدالفتاح، وسكرتارية حاتم إمام.

أحداث قضية استدراج طفلة يتيمة والتعدي عليها بالشرقية

تعود أحداث القضية رقم 9236 لسنة 2025 جنايات قسم بلبيس، ليوم 16 ديسمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ت س ح" 24 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بخطف المجني عليها "شيماء إ" 11 عاما، والتعدي عليها في إحدى الأراضي الزراعية بدائرة قسم بلبيس.

تقرير الطب الشرعي فى استدراج طفلة يتيمة والتعدي عليها بالشرقية

وتبين من تقرير الطب الشرعي أن المتهم قد تعدى على المجني عليها وتسبب في إصابتها بكدمات بالغة في الوجه والعنق ونزيف بالعين.

وأكدت الشاهدة الأولى في القضية، والدة المجني عليها، أن نجلتها أخبرتها بأنها حال سيرها بالطريق العام لشراء متطلبات المنزل جذبها المتهم بالقوة وكرها عنها وتعدى عليها ضربا وتعتدي عليها وتركها إثر استغاثتها المتكررة التي تنبه لها أحد الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات.

ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس، أنه أثناء قيام الطفلة المجني عليها، يتيمة الأب ومقيمة في بندر بلبيس، بالتوجه لشراء بعض المستلزمات، استدرجها المتهم ثم تعدى عليها وأحدث إصابات بالغة بها على النحو المبين بالتحقيقات.