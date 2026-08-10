ماذا قالت إيران بشأن فتح مضيق هرمز ورسوم الملاحة؟ اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 06:29 مساءً - وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه "وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314، فإن استمرار الحصار البحري الأمريكي يُعد مثالًا واضحًا على العمل العدواني".

وتابع "وطالما استمر السلوك العدائي، فإن شروط سلامة هذا الممر المائي غير متوفرة، وإعادة فتحه مشروطة بوقف الأعمال غير القانونية الأمريكية، ورفع الحصار، والتعويض عن الأضرار".

وأضاف بقائي، أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان تركز على تحديد ممر ملاحي آمن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الحوار بين طهران ومسقط "هو عملية ثنائية بحتة لتحديد ممر ملاحي دولي آمن، ولا علاقة له بالخلافات السياسية".

ماذا قالت إيران بشأن رسوم الملاحة فى هرمز؟

وأردف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "لا نبحث في هذه المرحلة مسألة فرض الرسوم على العبور في مضيق هرمز".

وأشار إلى أنه سيتم تطوير آليات جديدة لمراقبة أمن مضيق هرمز، مؤكدا أن المفاوضات بشأن المرور عبر مضيق هرمز تسير بسلاسة وبشكل بنّاء.

وقال بقائي إن جميع المفاوضات، التي تجريها وزارة الخارجية، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، ويتم توثيق العملية ومتابعتها بالكامل بناءً على توجيهات الجهات العليا.