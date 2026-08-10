الرئيس السيسى يوافق على إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 04:21 مساءً - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي بأن الاجتماع، شهد عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.