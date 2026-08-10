سفير مصر في رام الله يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني لبحث آخر التطورات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 03:29 مساءً - التقى السفير إيهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية في رام الله، بالدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، وفارسين أغابكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، قدم السفير إيهاب سليمان واجب العزاء في وفاة السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وفلسطين، وأن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني سيظل ثابتاً وراسخاً، مشيراً إلى مواصلة مصر جهودها على كافة المستويات دعماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.