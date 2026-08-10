سفير مصر في رام الله يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني لبحث آخر التطورات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 03:29 مساءً - التقى السفير إيهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية في رام الله، بالدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، وفارسين أغابكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، قدم السفير إيهاب سليمان واجب العزاء في وفاة السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وفلسطين، وأن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني سيظل ثابتاً وراسخاً، مشيراً إلى مواصلة مصر جهودها على كافة المستويات دعماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد السفير المصري على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ خارطة الطريق للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يمكّن اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها المؤقتة من داخل القطاع، وصولاً إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسئولياتها كاملة في قطاع غزة والضفة الغربية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية، بما يدعم جهود الإغاثة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، ويسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية.إدانة مصر لتصاعد عنف المستوطنين
كما أكد السفير إيهاب سليمان إدانة مصر لتصاعد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، واستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، فضلاً عن الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية، مشدداً على أن هذه الممارسات والإجراءات تسهم في تأجيج دائرة العنف وعدم الاستقرار، وتقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جانبهما، أعرب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الفلسطينيان عن تقديرهما للدور الذي اضطلع به السفير إيهاب سليمان خلال فترة عمله فى ضوء انتهاء فترة عمله في رام الله، وما أسهم به في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آليات التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين. كما أشادا بالدور المصري المحوري في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، مثمنين الجهود المصرية الحثيثة لدعم الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.