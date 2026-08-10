تطور مهم .. كوريا الشمالية ترسل 50 ألف جندى لحرب روسيا وأوكرانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 02:13 مساءً - قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كوريا الشمالية تستعد لإرسال ما يصل إلى 50 ألف جندي لدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وهو انتشار أكبر بكثير مما التزمت به بيونج يانج حتى الآن.

وقال إن موسكو وبيونج يانج اتفقتا على نشر ما بين 30 ألفًا و50 ألف جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية، وهو تصعيد عن عمليات النشر السابقة التي وصفها بأنها كانت في البداية بالمئات ثم بالآلاف.

ولم تؤكد روسيا ولا كوريا الشمالية وجود أي اتفاق من هذا القبيل، ولم يتضح على الفور كيف صاغت أوكرانيا تقييمها وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "يونايتد نيوز" التلفزيونية الأوكرانية: يظهر الكوريون الشماليون على أراضي الاتحاد الروسي من حين لآخر

وأضاف: في البداية، كنا نتحدث عن المئات، ثم الآلاف، والآن تم اتخاذ قرار بنشر ما بين 30 ألفًا و50 ألف جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية

وفقا لصحيفة الاندبندنت، يعتقد أن بيونج يانج أرسلت 16 ألف جندي وخبير إزالة ألغام إلى كورسك، المنطقة الروسية التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية جزئيًا عام 2024، منذ أواخر ذلك العام، بالإضافة إلى شحنات من الصواريخ الباليستية.

وتمثل الأرقام التي ذكرها زيلينسكي التزامًا على نطاق أوسع بكثير وصرح الشهر الماضي بأن الاستعدادات لاستقبال القوات الكورية الشمالية جارية منذ يونيو في فورونيج، قرب أوكرانيا، وقال إن هذا الترتيب سيمنح كوريا الشمالية ما هو أكثر قيمة من مجرد القوة البشرية التي ترسلها.