وزير التعليم يوقع اتفاقية مع مؤسسة يابانية لإنشاء منصة قومية لمتابعة حضور الطلاب وأدائهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 02:13 مساءً - وقّع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون مع مؤسسة "سبريكس" اليابانية، لإنشاء منصة تعليمية قومية في مصر لمتابعة حضور الطلاب وأدائهم الأكاديمي ونتائج التقييمات، وذلك خلال زيارة الوزير لمقر المؤسسة في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور راجي الإتربي سفير مصر لدى اليابان.

وتستهدف الاتفاقية إنشاء المنصة وتطبيقها تدريجيًا على مستوى الجمهورية، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2026/2027، من خلال عدد من الإدارات التعليمية، ثم التوسع تباعًا للوصول إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

وتوفر المنصة أدوات رقمية تساعد المعلمين على متابعة حضور الطلاب وغيابهم، ورصد أدائهم الأكاديمي ونتائج تقييماتهم بصورة مستمرة، بما يتيح التعرف المبكر على الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي واتخاذ الإجراءات التعليمية المناسبة في الوقت المناسب.

كما تتيح المنصة للوزارة الحصول على بيانات تعليمية محدثة بصورة يومية ومباشرة، بما يدعم اتخاذ القرار على أساس البيانات، ورصد مؤشرات الأداء التعليمي وتحديد التحديات والتعامل معها لتحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد محمد عبد اللطيف أن إنشاء منصة تعليمية قومية تعتمد على البيانات يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الوزارة للتحول الرقمي وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، مشيرًا إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم المعلمين وتحسين متابعة الطلاب وتعزيز قدرة الوزارة على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة.

وتأتي الاتفاقية في إطار توجه وزارة التربية والتعليم نحو بناء منظومة رقمية قومية متكاملة لإدارة ومتابعة العملية التعليمية، بما يتماشى مع الاتجاهات الدولية الحديثة في توظيف البيانات والتكنولوجيا لتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء التعليمي.