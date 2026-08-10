وزير الزراعة يشهد توقيع اتفاق بين "الريف المصري الجديد" و"مركز البحوث الزراعية" للتوسع في إنتاج هجن الطماطم بمنطقة المغرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 12:29 مساءً -

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع عقد اتفاق بين شركة تنمية الريف المصري الجديد - المطور الرئيسي للمشروع القومي لاستصلاح وتنمية أراضي المليون ونصف المليون فدان، ومركز البحوث الزراعية ممثلاً في "وحدة الأنشطة الإنتاجية" التابعة لمعهد بحوث البساتين، للتوسع في إنتاج هجن الطماطم في منطقة المغرة.

ووقع على الاتفاق اللواء أ.ح مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.

ووفقا للاتفاق، يتم منح شركة تنمية الريف المصري الجديد الحق الحصري في إنتاج وطرح تقاوي هجين الطماطم صنف (F25) داخل جمهورية مصر العربية، مع البدء في زراعته وتكثيف إنتاجه بالمزرعة النموذجية التابعة للشركة بمنطقة المغرة بمحافظة مطروح، مع وضع خطة للتوسع المستقبلي وفقاً لاحتياجات السوق المحلي.

ويشمل التعاون قيام مركز البحوث الزراعية، بإمداد الشركة بالشتلات اللازمة، وتقديم الإشراف الفني المباشر والدائم على كافة مراحل الإنتاج والتعبئة، وذلك وفقا وضوابط الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي لضمان تطبيق أرقام ومواصفات الجودة المعتمدة، مع حماية حقوق الملكية الفكرية المشتركة بين الجانبين وفقا للقوانين المنظمة.

وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الاتفاق هو ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بالربط المباشر بين المراكز البحثية والمشروعات القومية الزراعية، بهدف تحويل المخرجات العلمية والتطبيقات المعملية إلى منتجات ذات عائد اقتصادي مباشر يدعم المزارع ويخدم الاقتصاد القومي.

وأضاف الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التوسع في إنتاج التقاوي والبذور عالية الجودة محلياً، للحد من الاعتماد على الاستيراد وتقليل فاتورته، مع تحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي عبر تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية لأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان.

ومن جانبه، صرح اللواء أ.ح مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، بأن التعاون مع وزارة الزراعة ومن خلال مركز البحوث الزراعية يمثل خطوة استراتيجية نحو توفير هجن وطنية فائقة الجودة تتميز بإنتاجيتها العالية وقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية بـالمغرة وباقي مناطق المشروع القومي، لافتا إلى أن الشركة تمتلك البنية التحتية والمقومات اللوجستية بالمزرعة النموذجية بالمغرة لبدء زراعة الصوب المقررة فوراً، مع وضع خطة للتوسع المستقبلي لتلبية الطلب المتزايد على تقاوي الخضر في السوق المحلي.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أن إطلاق هذا الهجين يأتي ضمن أهداف البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر لتوفير أصناف ممتازة تناسب المناخ المصرى وتحقق أعلى عائد للمزارع والمستثمر، مؤكدا حرص المركز على نقل التكنولوجيا الحديثة مع حماية حقوق الملكية الفكرية، وتكليف فريق استشاري لمتابعة كافة مراحل الإنتاج والتعبئة لضمان أعلى معايير الجودة للبذور المنتجة.