المرشد الإيراني يصدر أوامر بتعيينات قيادية جديدة لأول مرة منذ توليه المنصب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 12:29 مساءً - أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أوامر بتعيينات جديدة فى منصاب قيادية بإيران، أمرا اليوم الاثنين، بتعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر مستشاراً سياسياً له، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وجاء فى نص أمر التعيين: "نظراً لتجاربكم القيمة، فقد عينتكم مستشاراً سياسياً لي"، معرباً عن أمله في التوفيق والسداد في أداء هذه المسؤولية، وفي تحقيق ما وصفها بـ"أهداف الثورة".