المرشد الإيراني يصدر أوامر بتعيينات قيادية جديدة لأول مرة منذ توليه المنصب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 12:29 مساءً - أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أوامر بتعيينات جديدة فى منصاب قيادية بإيران، أمرا اليوم الاثنين، بتعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر مستشاراً سياسياً له، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وجاء فى نص أمر التعيين: "نظراً لتجاربكم القيمة، فقد عينتكم مستشاراً سياسياً لي"، معرباً عن أمله في التوفيق والسداد في أداء هذه المسؤولية، وفي تحقيق ما وصفها بـ"أهداف الثورة".
ذو القدر هو قائد سابق في "الحرس الثوري" شغل في الماضي مناصب أمنية رفيعة مثل نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومستشار رئيس القضاء لشؤون منع الجريمة.محسن رضائي ممثل للمرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي
ومن جهة أخرى ، أعلن المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي، مساء أمس الأحد، تعيين الدكتور محسن رضائي، ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، متمنيا له التوفيق والنجاح.
وجاء في رسالة خامنئي: "أخي العزيز، الدكتور محسن رضائي، نظراً لخبراتكم القيّمة، أُعيّنكم، أنتم رواد فترة الدفاع المقدس المجيدة التي امتدت لثماني سنوات، ممثلاً لي في المجلس الأعلى للأمن القومي. أرجو لكم التوفيق والنجاح في أداء هذه المسؤولية الجليلة".
وبحسب وسائل إعلام إيرانية أضاف خامنئي: "كما أودّ أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي العزيز، الدكتور محمد باقر ذو القادر، على جهوده الدؤوبة، نسأل الله أن يحفظكم دائماً مجاهدين في سبيل الوطن الإيراني، بإذن الله، وأن تكونوا في رعاية الله الأعظم، وأن يمنّ الله عليه بالشفاء العاجل"