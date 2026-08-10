ترامب يعلن تعيين ويل شارف مستشارًا للبيت الأبيض خلفًا لديفيد وارينجتون

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين ويل شارف مساعدًا له ومستشارًا للبيت الأبيض، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، خلفًا لديفيد وارينجتون الذي سيتوجه للعمل في القطاع الخاص.

وقال ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إن ويل شارف أدى عملًا متميزًا في منصبه الحالي أمينًا لهيئة موظفي البيت الأبيض، كما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة.

وأضاف ترامب أن شارف سبق أن مثّله في عدد من القضايا، من بينها قضايا أمام المحكمة العليا، خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

كما عمل مدعيًا اتحاديًا ومحاميًا في القطاع الخاص، وتولى العمل مستشارًا قضائيًا لدى قاضيين في محكمة استئناف اتحادية.

وأعرب ترامب عن ثقته بقدرة شارف على أداء مهامه الجديدة، واصفًا إياه بأنه "قوي وحازم وذكي"، ومؤكدًا احترامه للقانون وحبه للولايات المتحدة.

وأشاد ترامب في الوقت نفسه بديفيد وارينجتون، قائلًا إنه أدى "عملًا متميزًا للغاية" خلال توليه منصب مستشار البيت الأبيض، وكذلك خلال عمله في الحملة الانتخابية الرئاسية.