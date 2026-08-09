رئيس الوزراء يتفقد محطة محولات كهرباء شرق مطروح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 08:41 مساءً - في ختام جولته الموسعة اليوم بمحافظة مطروح، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة محولات كهرباء شرق مطروح.

وأكد رئيس الوزراء أن زيارة اليوم للمحطة تأتي بهدف الاطمئنان على إتاحة التغذية الكهربائية بجودة واستمرارية لجميع الاستخدامات بمختلف المناطق، فضلاً عن التأكد من قدرة الشبكة القومية للكهرباء على مجابهة ارتفاع الأحمال وتلبية متطلبات الزيادة في الاستهلاك خلال فصل الصيف.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، من خلال إنشاء خطوط حديثة لنقل الكهرباء وتدعيم الخطوط القائمة، بالإضافة إلى إنشاء محطات محولات جديدة، وتنفيذ توسعات لمحطات محولات الكهرباء الموجودة بالفعل، مؤكداً أن الكهرباء متاحة لمختلف الاستخدامات بجودة واستمرارية، وأن الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثاً وتطويراً بصفة دائمة.

وخلال جولته، تفقد رئيس الوزراء أقسام المحطة المختلفة، واستمع إلى شرح من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي أشار إلى أن محطة محولات كهرباء شرق مطروح تعمل بجهد 220/500 كيلو فولت، وسعة 1850 ميجا فولت أمبير، لتأمين مرونة التشغيل وتعدد مصادر التغذية، مضيفاً أن المحطة تعمل في إطار التنسيق الدائم بين قطاعات النقل والإنتاج والتوزيع بالوزارة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز عمل المنظومة الكهربائية.

كما أوضح وزير الكهرباء أن محطة محولات كهرباء شرق مطروح دخلت الخدمة خلال العام الماضي ضمن 31 محطة جديدة، بالإضافة إلى ما يقرب من 40 محطة أخرى شهدت توسعات، مؤكدا أن توفير الكهرباء وضمان استدامتها يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، التي يجرى العمل على تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، لاسيما فيما يخص المشروعات القومية العملاقة التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة عمرانياً وصناعياً وزراعياً.

ونوه المهندس محمود عصمت إلى أن المحطة تعمل كمحطة رئيسية لتفريغ قدرات محطة الضبعة النووية، ضمن خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لدعم وتطوير وتحديث وتقوية الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة في الأحمال.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول محطة محولات كهرباء شرق مطروح من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التي أشارت إلى أن المحطة تم تنفيذها طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية لتلبية أحمال الساحل الشمالي المتعددة، وتغذية قطاعات: المشروعات السياحية، والقطار الكهربائي السريع، والقطاع الصناعي، ومراكز البيانات، فضلاً عن العمل على تفريغ قدرات محطة الضبعة النووية واستقبال القدرات المولدة من المحطة النووية وتوزيعها على الأحمال.

وخلال جولته بالمحطة، اطمأن رئيس الوزراء على كفاءة شبكة نقل الكهرباء بمحافظة مطروح، حيث أوضحت المهندسة منى رزق أن شبكة نقل الكهرباء تشمل 9 محطات محولات جهد فائق، بعدد 18 محولا بسعة إجمالية 3445 ميجا فولت أمبير، إلى جانب 9 محطات محولات جهد عالي، بعدد 30 محولا بسعة إجمالية 1265 ميجا فولت أمبير، بإجمالي أطوال الخطوط والكابلات جهد فائق وعالي بنحو 2160 كم تقريباً.

كما أشارت إلى أن شبكة توزيع الكهرباء بمحافظة مطروح تخدم ما يزيد على 37 ألف مشترك، من خلال قطاعين لشبكات التوزيع، وهما: قطاع شبكات توزيع الساحل الشمالي الذي يضم بنطاقه عدد 6 مناطق هي (المنتزه، 25 يناير، مارينا، سيدي عبد الرحمن، العلمين، الضبعة)، بالإضافة إلى قطاع شبكات توزيع مطروح الذي يضم بنطاقه عدد 5 مناطق هي (شرق مطروح، غرب مطروح، براني، السلوم، سيوة)، بإجمالي عدد 13 مركزاً لخدمة المشتركين.