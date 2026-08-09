وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع الممثل الأعلى لقطاع غزة مستجدات الأوضاع في القطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 06:05 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لقطاع غزة، اليوم الأحد، وذلك في إطار الاتصالات المستمرة لمتابعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام.

تناول الاتصال متابعة تنفيذ خارطة الطريق لاستكمال استحقاقات خطة السلام في غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الالتزام بتنفيذ كافة الاستحقاقات المتفق عليها، بما في ذلك ضمان النفاذ الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بما يمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية ويدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما بحث الجانبان الترتيبات المرتبطة بالمرحلة المقبلة، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها المؤقتة من داخل القطاع، والمضي قدماً في الترتيبات الخاصة بنشر قوة الاستقرار الدولية للاضطلاع بالمهام المنوطة بها في مراقبة وقف إطلاق النار، بما يدعم الأمن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وصولاً إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسئولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة وفاء كافة الأطراف بالتزاماتها، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها عرقلة مسار التنفيذ أو تقويض ما تحقق من تقدم، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في قطاع غزة وتهيئة الظروف اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام.