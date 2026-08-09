كشف ملابسات بيع شخصين "جراكن" معبئة بالمواد البترولية في أكتوبر بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 04:21 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصان يقوما ببيع جراكن معبئة بالمواد البترولية لبعض الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (بائعين متجولين- مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر وأصل إقامتهما بمحافظة الفيوم) .. وبحوزتهما (200 لتر "بنزين" معبأة داخل 12 جركن- مركبة تروسيكل "بدون لوحات، ملك وقيادة أحدهما").

بمواجهتهما اعترفا بتعبئة خزان الوقود "التانك" الخاصة بمركبة التروسيكل بالمواد البترولية من محطات الوقود المختلفة وتفريغه داخل جراكن بقصد تجميع المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مادية.

وتم التحفظ على مركبة "التروسيكل"، وإتخاذ الإجراءات القانونية.