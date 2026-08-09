وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بالضبعة باستثمارات 60 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 03:29 مساءً - في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في استكمال تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وتعزيز البنية الأساسية الداعمة لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة.

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن الانتهاء من إجراءات التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، باستثمارات بلغت 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية الأساسية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، بما يسهم في توفير حلول مستدامة للتخلص الآمن من المخلفات، والحد من الآثار البيئية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يأتي تنفيذًا للعقد المبرم بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع. وفي إطار أعمال لجنة تسيير ومتابعة استلام مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، والمشكلة بقرار معالي الوزيرة رقم (342) لسنة 2026، بما يضمن استلام المشروعات وفقًا للاشتراطات الفنية والبيئية وتحقيق أعلى معايير الجودة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مشروع مدفن الضبعة يمثل إضافة جديدة لمنظومة البنية الأساسية لإدارة المخلفات بمحافظة مطروح، ويأتي استكمالًا لسلسلة من المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة، حيث سبق الانتهاء من التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة مرسى مطروح باستثمارات 35 مليون جنيه، وتسليم المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة مرسى مطروح باستثمارات 9 ملايين جنيه. كما تم الانتهاء من التسليم الابتدائي للمدفن الصحي بمدينة براني باستثمارات 65 مليون جنيه، بما يعزز قدرة المحافظة على تطبيق منظومة متكاملة وآمنة لإدارة المخلفات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ واستلام مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بكافة المحافظات، والتنسيق مع الوزارات والجهات الشريكة لضمان سرعة دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى النظافة العامة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمحافظة مطروح بلغ نحو 169 مليون جنيه، بما يعكس استمرار جهود الدولة في إنشاء بنية تحتية متطورة تدعم الإدارة الآمنة للمخلفات، وترفع كفاءة الخدمات البيئية، وتدعم مسار التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأشار الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق إلى أنه تم الانتهاء من التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة الضبعة، حيث أُقيم المشروع على مساحة 10 أفدنة، وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة، بما يدعم التشغيل الآمن لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة.

وأضاف حلمي أن المدفن يضم خلية دفن صحي آمنة، وبحيرة مؤمنة لتجميع وتبخير سائل الرشيح، وشبكة طرق داخلية، إلى جانب مبنى إداري، وغرفة أمن، وغرفة للمولدات مزودة بمولدين كهربائيين ولوحة توزيع رئيسية، بالإضافة إلى خزانات للمياه والوقود، ووحدة لغسيل إطارات المركبات، ومنظومة إنارة متكاملة، بما يضمن استدامة التشغيل ورفع كفاءة إدارة الموقع وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة.