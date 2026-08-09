وفاة السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح.. وأبو مازن ينعيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 01:21 مساءً - نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح، الذي وافته المنية صباح الأحد في القاهرة عن عمر ناهز 67 عامًا.

عباس: مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء

ووصف الرئيس الفلسطيني، في بيان صادر عن السفارة الفلسطينية بالقاهرة، السفير الراحل بأنه «قائد وطني»، مشيدًا بمسيرته الوطنية والدبلوماسية الحافلة بالعطاء، والتي كرّس خلالها حياته لخدمة فلسطين والدفاع عن حقوق شعبها.

وتقدم عباس بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة السفير الراحل وذويه.

من الأسر إلى العمل الدبلوماسي

وُلد دياب اللوح عام 1958، وخاض مسيرة سياسية ووطنية طويلة، كما اعتقلته إسرائيل عام 1977 وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عامًا.

وعقب خروجه من السجن، تولى عدة مناصب في السلطة الفلسطينية، قبل انتقاله إلى العمل الدبلوماسي عام 2005، حيث عُين سفيرًا لدولة فلسطين لدى الصين.

محطات دبلوماسية في اليمن وموريتانيا ومصر

وفي عام 2013، عُين اللوح سفيرًا لفلسطين لدى اليمن، ثم تولى منصب سفير فلسطين لدى موريتانيا عام 2016.

وفي نوفمبر 2017، عُين سفيرًا لدولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبًا دائمًا لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، وظل يتولى مهامه في القاهرة حتى وفاته.