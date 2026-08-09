مدبولى : مشروع تنمية منطقة علم الروم شراكة استثمارية بين مصر و«الديار القطرية»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 12:29 مساءً - بدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة مطروح، وكذلك تفقد الموقف الحالي لمشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء اليوم في جولته كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، ونائب المحافظ الدكتور إسلام رجب، والمهندس وليد حجاج، رئيس جهاز تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة. كما يشارك في الجولة اليوم العمدة موسى اسبيته الصنقري، رئيس مجلس العُمد والمشايخ بمطروح.