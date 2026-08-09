إصابة فتاة ووالدها بمسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - أُصيبت فتاة ووالدها إثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة كفررمان جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية، فعندما كانت مسيرة معادية تحلق في أجواء مرتفعات علي الطاهر-الدبشة، وصولا إلى دوحة كفررمان، أُصيبت بخلل فني وسقطت قرب منزل لآل قانصو"، إذ سُجلت إصابتان طفيفتان لفتاة ووالدها، جرى نقلهما بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة إلى مستشفى نبيه بري الحكومي.وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصف بلدة المنصوري جنوب مدينة صور بعدد من القذائف، وذلك في أعقاب سلسلة استهدافات مماثلة شهدها يوم السبت وأسفرت عن تضرر عدد من المنازل.