رسميًا.. مصر تستضيف أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 07:21 مساءً - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا استضافة مصر نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» واستيفاء التعهد الحكومي اللازم لتنظيم البطولة.

وأكد اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، أن استضافة البطولة تأتي في إطار حرصه على توفير أفضل الأجواء لإعداد المنتخبات الوطنية المصرية، وتعزيز فرصها في المنافسة بمختلف الاستحقاقات القارية والدولية، إلى جانب مواصلة الجهود لاستضافة عدد من البطولات الأفريقية المهمة على الأراضي المصرية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم خلال الشهور الماضية بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لاستضافة نهائيات بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، والمقرر أن تقام نهائياتها، وفق الجدول المقترح، خلال شهر نوفمبر 2027.

وجاء ملف الاستضافة مدعومًا بالخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر والاتحاد المصري لكرة القدم في تنظيم البطولات القارية، إلى جانب البنية التحتية والمنشآت الرياضية والقدرات التنظيمية التي تؤهل مصر لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

كما حظي ملف الاستضافة بدعم حكومي، بعدما صدر التعهد الحكومي من وزير الشباب والرياضة دعمًا للملف المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم، بما يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لإنجاح استضافة البطولة.

وفي السياق ذاته، تستضيف مصر بطولة اتحاد شمال أفريقيا تحت 20 عامًا، المؤهلة إلى نهائيات بطولة أفريقيا، خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، في إطار استمرار دور مصر في استضافة البطولات الإقليمية والقارية وتوفير أفضل فرص الإعداد والمنافسة للمنتخبات الوطنية.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن استضافة هذه البطولات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير المنتخبات الوطنية وتوفير أفضل ظروف الإعداد لها، والاستفادة من تنظيم البطولات الكبرى في دعم وتطوير كرة القدم المصرية، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة في استضافة وتنظيم البطولات الأفريقية.