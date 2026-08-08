مصر تدين استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 06:29 مساءً - تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف ناقلة نفط تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في اعتداء يمثل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ورفضها القاطع لكافة الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية وتهدد أمن وسلامة الملاحة في المنطقة، مشددة على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وعدم تعريضها للخطر، ومجددةً دعوتها إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.