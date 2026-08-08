الأهلي يمدد عقد مصطفى شوبير مقابل 16 مليون جنيه سنويا و10ملايين بونص وإعلانات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 03:29 مساءً - أنهى مسئولو النادي الأهلي ملف تمديد وتعديل عقد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، بعد مفاوضات ناجحة تمت مؤخراً بين إدارة النادي والحارس الشاب، الذي تألق مع المارد الأحمر الموسم الماضي قبل أن يصل إلى قمة التألق فى كأس العالم الأخيرة مع منتخبنا الوطني الأول.

مصطفى شوبير يمدد عقده مع الأهلي

وقالت مصادر في الأهلي، إن مصطفى شوبير وافق على تمديد عقده مع الأهلي، بعدما رحّب بالعرض الذي عرضته إدارة النادي، وينص على تقاضي 16 مليون جنيه سنوياً، بجانب 10 ملايين جنيه "بونص" مُرتبطة بالبطولات المحلية والقارية وتسجيل الأهداف، فضلاً عن عقد إعلاني يصل إلى 10 ملايين جنيه.

تفاصيل عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

وأوضحت المصادر أن عرض الأهلي سوف يزيد سنوياً ما يقرب من 10 ملايين جنيه، وهو ما جعل الحارس الشاب يوافق على تمديد عقده. وأشارت المصادر إلى أن مصطفى شوبير حصل على وعد من إدارة الأهلي بالرحيل لخوض تجربة الاحتراف حال وصول عرض جيد ويتناسب مع مكانته وقيمته الحالية كواحد من أفضل الحُراس داخل القارة الأفريقية.

وارتبط اسم مصطفى شوبير بالعديد من العروض الخارجية بعد تألقه في كأس العالم الأخيرة كان أبرزها من الدنمارك والتشيك لكنها لم تكن جادة ولم تكن مناسبة لمكانته وإمكانياته الحالية.

موعد مباراة الاهلي وبرشلونة

من ناحية أخرى، يلتقي الأهلي مع برشلونة يوم 19 أغسطس الجاري على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر، في مواجهة مرتقبة تجمع بطل أفريقيا بعملاق الكرة الإسبانية.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة، كونها ستكون أول مواجهة يخوضها برشلونة على ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه، كما تمثل الظهور الرسمي الأول للفريق الكتالوني أمام جماهيره استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

الأهلي يدخل التاريخ

ويمثل اللقاء محطة تاريخية للنادي الأهلي، بعدما أصبح أول نادٍى مصري وأفريقي يشارك في بطولة خوان جامبر، فى خطوة تعكس المكانة العالمية التي وصل إليها النادي خلال السنوات الأخيرة، ضمن استراتيجية التوسع في الحضور الدولي وتعزيز التعاون مع أكبر الأندية الأوروبية.