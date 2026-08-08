الزمالك يجهز للتصعيد ضد بيزيرا.. مراجعة عقد اللاعب تكشف إعلان رسمي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 02:13 مساءً - يواصل مسئولو نادي الزمالك مراجعة بنود عقد البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للتأكد من سلامة الموقف القانوني للنادي فى التعامل مع الأزمة الحالية، خاصة مع استمرار غياب اللاعب عن معسكر الفريق المقام حاليا فى العاصمة الجديدة.

حقيقة وجود شرط جزائي فى عقد خوان بيزيرا

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المراجعة القانونية لعقد بيزيرا أكدت عدم وجود شرط جزائي يتيح للاعب الرحيل عن النادي دون موافقة الإدارة، وهو ما يعزز موقف الزمالك فى أي إجراءات قد يتم اتخاذها ضد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن إدارة الزمالك تسعى للتأكد من جميع التفاصيل التعاقدية والقانونية قبل اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة، خاصة أن النادي متمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق ورفض رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يضاعف عقوبات بيزيرا

وفي الوقت نفسه، قرر مسئولو الزمالك مضاعفة العقوبات الموقعة على خوان بيزيرا، بسبب استمرار غيابه عن معسكر الفريق وعدم انتظامه فى التدريبات، رغم مطالبة النادي له بالعودة والانتظام بشكل فوري.

وجاء تصعيد الزمالك بعدما أغلق مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، الباب أمام رحيل اللاعب، وأعلن تمسكه باستمراره مع الفريق، مع رفض مناقشة أي عروض لبيعه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتدرس إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية كافة الإجراءات القانونية المتاحة للحفاظ على حقوق النادي، خاصة في ظل تمسك بيزيرا بموقفه وعدم استجابته لمطالب الإدارة بالعودة إلى التدريبات، على أن يتم اتخاذ الخطوات المناسبة وفقًا لما تنص عليه اللوائح وبنود عقد اللاعب.