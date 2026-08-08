«دانة غاز»: 10 مليارات قدم3 موارد غازية جديدة وحفر 4 آبار قبل نهاية 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 02:13 مساءً - كشفت النتائج المالية لشركة دانة غاز للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 عن مواصلة إنتاج الشركة في مصر مساره التصاعدي خلال النصف الأول من العام، مستفيدًا من التحسن الذي تحقق منذ مطلع العام ومدعومًا بزخم البرنامج الاستثماري وأنشطة الحفر المنفذة من خلاله.

3 آبار جديدة

وأوضح بيان للشركة ،أنه خلال الفترة، حفرت الشركة ثلاثة آبار جديدة، إلى جانب تنفيذ أعمال إعادة إكمال لأحد الآبار، وقد أظهرت نتائج حفر أخر الآبار وجود موارد غازية تقديرية بنحو 10 مليارات قدم مكعب، متجاوزةً التقديرات الأولية البالغة 3 مليارات قدم مكعب.

وأضافت أنه من شأن هذه النتيجة، في حال تطويرها، أن تدعم إضافة موارد غازية مستقبلية أخرى تُقدّر بنحو 12 مليار قدم مكعب على مستوى منطقة الامتياز.

وتعتزم دانة غاز حفر 4 آبار إضافية قبل نهاية عام 2026، بما يدعم مواصلة نمو الإنتاج وتعزيز قاعدة مواردها في البلاد.

وتزامن هذا التقدم التشغيلي مع تحسن ملموس في أداء سداد المستحقات، حيث جرت تسوية جميع المبالغ المتأخرة، فيما استمرت الدفعات كاملة وفي مواعيدها المحددة، بما يعزز ثقة الشركة بآفاق أعمالها ويدعم خططها لمواصلة الاستثمار في مصر.