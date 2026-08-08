تقارير: انتقال محمد صلاح لـ طرابزون سبور غيّر منظور العالم للدورى التركى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 02:13 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن انتقال المصرى محمد صلاح لصفوف طرابزون سبور التركى، فى واحدة من أكبر الصفقات فى تاريخ كرة القدم التركية، ساهم فى إحداث تغييرات جذرية فى عالم كرة القدم الدولي.

ومن المنتظر أن يسجل محمد صلاح ظهوره الأول بقميص طرابزون سبور فى افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري التركي موسم 2026-2027، عندما يواجه قاسم باشا السبت المقبل 15 أغسطس.

وقالت صحيفة " sabah " التركية، إن محمد صلاح حظى باستقبال آلاف المعجبين فى مطار طرابزون بهتافات حماسية وألعاب نارية، بتغطية إعلامية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بفضل ظهوره الجذاب فى ملعب بابارا.

أنظار العالم متجهة إلى طرابزون

وساهم انتقال صلاح إلى طرابزون سبور فى زيادة الظهور الدولي ليس فقط للنادي، ولكن أيضاً لمدينة طرابزون التركية، وفقًا لبيانات جوجل تريندز زادت عمليات البحث عن طرابزون سبور بنسبة 650% فى الأسبوع الماضي، بينما زادت عمليات البحث عن مدينة طرابزون بنسبة 120%، وفى خريطة الاهتمامات، بعد تركيا كانت مصر هي الدولة التي أجرت أكبر عدد من الأبحاث حول طرابزون.

عدد قياسى من المتابعين

وتسبب إعلان نادي طرابزون سبور عن انتقال محمد صلاح فى انفجار النشاط على المنصات الرقمية للنادي، حققت الحسابات الرسمية لفريق طرابزون سبور رقماً قياسياً تاريخياً في التفاعل، حيث اكتسبت ما مجموعه 2,737,000 مليون متابع جديد عبر جميع المنصات.