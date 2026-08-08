الزمالك يتمسك بـ بيزيرا رغم عرض أهلى دبى.. و6 ملايين دولار كاش شرط البيع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 01:21 مساءً - حسم مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، موقفه النهائي من ملف البرازيلي خوان بيزيرا ، بعدما أعلن فى بيان رسمي غلق الباب أمام رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكداً تمسكه باستمراره، وعدم مناقشة أي عروض جديدة لضمه.

بيان رسمي يؤكد استمرار بيزيرا مع الزمالك

وجاء بيان الزمالك ليؤكد أن النادي اتخذ قراره النهائي بالإبقاء على اللاعب، مع إلزامه بالعودة إلى القاهرة والانتظام فى تدريبات الفريق، فى ظل ارتباطه بعقد يمتد لثلاثة مواسم، مع تطبيق اللوائح الداخلية بحقه حال استمرار انقطاعه، واحتفاظ النادي بكامل حقوقه القانونية.

البيان لم ينف وجود عرض ومفاوضات

وفى المقابل، كشف مصدر داخل الزمالك أن البيان الرسمي لم ينفِ وجود مفاوضات أو عروض رسمية لضم بيزيرا خلال الفترة الماضية، موضحاً أن إدارة النادي ناقشت بالفعل أحد العروض، وحددت مطالبها المالية قبل اتخاذ القرار النهائي بغلق الملف.

وأضاف المصدر، أن الزمالك اشترط الحصول على 6 ملايين دولار تُسدد "كاش" إلى جانب مليون دولار أخرى فى صورة امتيازات وحوافز إضافية للموافقة على بيع اللاعب، بينما جاء عرض أهلي دبي بقيمة 4 ملايين دولار تُسدد على أقساط، بخلاف بعض البنود التحفيزية، وهو ما لم يتوافق مع شروط النادي.

وأكد المصدر أن المطالب المالية المرتفعة لم تكن دليلاً على رغبة الزمالك في التفريط باللاعب، وإنما هدفت إلى تحقيق أقصى استفادة مالية حال إتمام الصفقة، مشيراً إلى أن اشتراط الحصول على 6 ملايين دولار نقداً يُحسب لمجلس الإدارة في الحفاظ على حقوق النادي، قبل أن يتم اتخاذ القرار النهائي بالإبقاء على اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن تسريب الخطاب المتداول بشأن المفاوضات يصب في صالح الزمالك، لأنه يؤكد صحة ما جاء في البيان الرسمي، والذي لم ينكر وجود مفاوضات سابقة، وإنما أعلن غلق باب التفاوض بشكل نهائي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن من قام بتسريب الخطاب يسعى إلى تصدير أزمة داخل النادي، رغم أن من حق الزمالك التفاوض مع أي نادٍ بشأن لاعبيه، لافتاً إلى أن القرار النهائي أصبح واضحاً ولا رجعة فيه، حيث تم إغلاق ملف بيع خوان بيزيرا، ولم يعد أمام اللاعب سوى العودة إلى صفوف الفريق، خاصة أن عقده مع الزمالك لا يزال سارياً لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.