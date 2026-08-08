التعليم العالي تحذر طلاب المرحلة الأولى من استنفاد الرغبات قبل غلق التسجيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 01:21 مساءً -

أكد الدكتور أحمد الجيوشي القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات هو غدًا في تمام الساعة 7 مساءً، داعيًا الطلاب إلى الانتهاء من تسجيل رغباتهم قبل الموعد المحدد، حتى لا يتعرضوا لمشكلات خلال عملية التنسيق.

وأوضح الجيوشي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هناك حالتين يجب على الطلاب الانتباه إليهما، وهما التخلف عن التسجيل واستنفاد الرغبات، مشيرًا إلى أن استنفاد الرغبات يحدث عندما يضع الطالب 75 رغبة جميعها لكليات من المتوقع أن تغلق قبل مجموع درجاته، ما يؤدي إلى عدم ترشيحه لأي منها، وبالتالي إعادة تنسيقه في مرحلة لاحقة.

ونصح الطلاب بضرورة الاطلاع على تنسيق العام الماضي قبل ترتيب رغباتهم، لمعرفة الحدود التقريبية للكليات التي يمكن أن يلتحقوا بها وتجنب وضع رغبات قد تتجاوز مجموعهم.

وأشار القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم إلى أن الطالب الذي يسجل رغباته في المرحلة الأولى ثم يحصل على درجات إضافية نتيجة التظلم، ويصبح مجموعه الجديد مؤهلًا للالتحاق بكلية أعلى من الكلية التي تم ترشيحه لها، يمكنه دخول الكلية الأعلى دون وجود مشكلة، مؤكدًا أن زيادة الدرجات بعد التظلم لا تعوق استفادة الطالب من مجموعه الجديد في التنسيق.