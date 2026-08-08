الأهلي يبدأ الدوري أمام الشرقية إنبي ويواجه بترول أسيوط بافتتاح كأس العاصمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 01:21 مساءً - أسفرت قرعة بطولتي الدوري الممتاز وكأس عاصمة مصر موسم 2026-2027 عن خريطة مواجهات النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، حيث يستهل الفريق الأحمر مشواره في الدوري بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يبدأ منافسات كأس عاصمة مصر أمام بترول أسيوط.

ويقص الأهلي شريط مبارياته فى الدوري يوم 23 أغسطس الجاري أمام الشرقية إنبي على استاد القاهرة، فى افتتاح رحلة الفريق نحو المنافسة على لقب البطولة التي تشهد مشاركة عدد كبير من الأندية.

الزمالك وبيراميدز أبرز مواجهات الدور الأول

ويخوض الأهلي عددًا من المباريات القوية خلال الدور الأول للدوري، أبرزها مواجهة الزمالك في الجولة السادسة يوم 11 أكتوبر باستاد القاهرة، بالإضافة إلى لقاء بيراميدز في الجولة التاسعة يوم 23 نوفمبر على الملعب نفسه.

كما يلتقي الأهلي خلال الدور الأول مع زد إف سي، وسموحة، والمقاولون العرب، وأبو قير للأسمدة، والقناة، ومودرن سبورت، وغزل المحلة، وبترول أسيوط، وسيراميكا كليوباترا، والاتحاد السكندري، والجونة، ومنتخب السويس بتروجيت، والبنك الأهلي، والمصري، وطلائع الجيش، ووادي دجلة.

مواعيد مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري

* الجولة الأولى: الشرقية إنبي – 23 أغسطس – استاد القاهرة.

* الجولة الثانية: زد إف سي – 28 أغسطس – استاد القاهرة.

* الجولة الثالثة: سموحة – 1 سبتمبر – استاد القاهرة.

* الجولة الرابعة: المقاولون العرب – 9 سبتمبر – استاد المقاولون العرب.

* الجولة الخامسة: أبو قير للأسمدة – 15 سبتمبر – استاد القاهرة.

* الجولة السادسة: الزمالك – 11 أكتوبر – استاد القاهرة.

* الجولة السابعة: القناة – 21 أكتوبر – استاد القاهرة.

* الجولة الثامنة: مودرن سبورت – 29 أكتوبر – استاد القاهرة.

* الجولة التاسعة: بيراميدز – 23 نوفمبر – استاد القاهرة.

* الجولة العاشرة: غزل المحلة – 10 ديسمبر – استاد غزل المحلة.

* الجولة الحادية عشرة: بترول أسيوط – 15 ديسمبر – استاد القاهرة.

* الجولة الثانية عشرة: سيراميكا كليوباترا – 24 ديسمبر – استاد المقاولون العرب.

* الجولة الثالثة عشرة: الاتحاد السكندري – 29 ديسمبر – استاد القاهرة.

* الجولة الرابعة عشرة: الجونة – 5 يناير 2027 – استاد خالد بشارة.

* الجولة الخامسة عشرة: منتخب السويس بتروجيت – 28 يناير 2027 – استاد القاهرة.

* الجولة السادسة عشرة: البنك الأهلي – 1 فبراير 2027 – استاد القاهرة.

* الجولة السابعة عشرة: المصري – 6 فبراير 2027 – استاد برج العرب.

* الجولة الثامنة عشرة: طلائع الجيش – 12 فبراير 2027 – استاد القاهرة.

* الجولة التاسعة عشرة: وادي دجلة – 19 فبراير 2027 – استاد السلام.

بترول أسيوط يفتتح مشوار الأهلي في كأس عاصمة مصر

وفي بطولة كأس عاصمة مصر، يبدأ الأهلي مشواره بمواجهة بترول أسيوط يوم 8 أكتوبر المقبل على استاد أسمنت أسيوط، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وضمت مجموعة الأهلي كلًا من بترول أسيوط، والمقاولون العرب، والشرقية إنبي، والجونة، حيث يسعى الفريق لتحقيق بداية قوية وحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار النهائية.

مباريات الأهلي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر

* الجولة الأولى: بترول أسيوط – 8 أكتوبر – استاد أسمنت أسيوط.

* الجولة الثانية: المقاولون العرب – 2 ديسمبر – استاد القاهرة.

* الجولة الثالثة: لم يتم تحديدها.

* الجولة الرابعة: الشرقية إنبي – 20 يناير 2027 – استاد السلام.

* الجولة الخامسة: الجونة – 15 فبراير 2027 – استاد القاهرة.

20 فريقًا في كأس عاصمة مصر

وتقام بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة 20 فريقًا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، بواقع 5 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية لمواصلة المنافسة على اللقب.