الزمالك يضاعف عقوبات خوان بيزيرا بعد استمرار غيابه عن المعسكر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - قرر مسؤولو نادي الزمالك مضاعفة العقوبات الموقعة على البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد استمرار غيابه عن معسكر الفريق المقام حاليا فى العاصمة الجديدة، رغم مطالبة النادي له بالعودة الفورية والانتظام فى التدريبات، عقب حسم ملف رحيله بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يغلق الباب أمام رحيل بيزيرا

وجاء قرار إدارة الزمالك بعد إعلان مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، غلق الباب أمام أي عروض لبيع اللاعب، والتأكيد على استمرار بيزيرا ضمن صفوف الفريق، مع رفض مناقشة أي عروض مستقبلية خلال الميركاتو الصيفي.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن الزمالك لا يمكن إجباره على بيع أي لاعب، سواء خوان بيزيرا أو غيره، خاصة فى ظل انقطاع اللاعب عن التدريبات وعدم التزامه بالحضور لمعسكر الإعداد، مشددًا على أن الحفاظ على حقوق النادي يأتي فى مقدمة أولويات مجلس الإدارة.

كما نفى المجلس ما جاء فى بيان اللاعب بشأن حصوله على وعد بالرحيل عقب نهاية الموسم الماضي، مؤكدًا أن رئيس النادي أو أي عضو بمجلس الإدارة لم يقدم مثل هذا الوعد، مطالبًا اللاعب بتحديد الشخص الذي أبلغه بذلك إذا كان هذا الادعاء صحيحًا.

وفي إطار الحفاظ على حقوق النادي، أخطرت إدارة الزمالك اللاعب بضرورة العودة إلى القاهرة والانضمام إلى تدريبات الفريق فورًا، خاصة أنه يرتبط بعقد رسمي يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

وشدد مجلس الإدارة على أنه سيواصل تطبيق اللوائح الداخلية والعقوبات المنصوص عليها في العقد على اللاعب، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية واللائحية اللازمة، والاحتفاظ بكافة حقوق النادي، في ظل تمسك الزمالك باستمرار بيزيرا ورفضه التفريط في خدماته خلال الفترة الحالية.