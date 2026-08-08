الزمالك يتمسك بـ6 ملايين دولار و20% من إعادة البيع للموافقة على انتقال بيزيرا إلى شباب الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 12:29 صباحاً - كشف الزمالك عن تفاصيل موقفه من انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي الإماراتي، بعدما أرسل عرضًا مضادًا ردًا على العرض الرسمي المقدم من النادي الإماراتي، متضمنًا الشروط المالية والقانونية لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وطلب النادي الأبيض الحصول على 6 ملايين دولار صافية مقابل بيع اللاعب، على أن يتم سداد قيمة الصفقة دفعة واحدة فور توقيع العقود واستلام شهادة الانتقال الدولية (ITC).

كما اشترط الزمالك الحصول على مليون دولار إضافية في صورة حوافز مرتبطة بإنجازات الفريق واللاعب، تشمل التتويج بدوري أبطال آسيا أو الدوري الإماراتي، إلى جانب تحقيق بيزيرا أرقامًا فردية محددة، مثل المساهمات التهديفية أو الفوز بجائزة أفضل لاعب أو هداف الفريق.

ولم تقتصر مطالب الزمالك على المقابل المالي، إذ تمسك أيضًا بالحصول على 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب، سواء عبر البيع النهائي أو الإعارة بمقابل مالي، لضمان الاستفادة من أي زيادة محتملة في قيمته السوقية.

كما تضمن العرض احتفاظ الزمالك بحق الأولوية في استعادة اللاعب حال انتقاله مستقبلًا إلى أحد الأندية المصرية، على أن يكون للنادي مهلة 14 يومًا لمطابقة أي عرض رسمي يقدم لشراء اللاعب داخل مصر.

وأكد الزمالك، في خطابه، أن العرض المضاد لا يمثل اتفاقًا نهائيًا، موضحًا أن إتمام الصفقة سيظل مرهونًا بتوقيع عقد انتقال ثلاثي بين الزمالك وشباب الأهلي واللاعب، بعد الاتفاق على جميع البنود المالية والقانونية والتنظيمية.