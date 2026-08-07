محمد صلاح جاهز رسميًا مع طرابزون سبور بعد استخراج رخصة المشاركة من الاتحاد التركي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 09:05 مساءً - أصبح النجم المصري محمد صلاح جاهزًا للمشاركة رسميًا مع فريق طرابزون سبور، بعدما أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم رخصة قيده، عقب استكمال إجراءات انتقاله إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت شبكة "61saat" التركية أن إدارة طرابزون سبور تقدمت بطلب لاستخراج رخصة مشاركة اللاعب، قبل أن يعتمد الاتحاد التركي الطلب ويمنح صلاح التصريح الرسمي الذي يتيح له خوض المباريات المحلية مع الفريق.

وبحصوله على الرخصة، بات قائد منتخب مصر مؤهلًا للمشاركة في منافسات الموسم الجديد، حيث يُنتظر أن يسجل ظهوره الرسمي الأول بقميص طرابزون سبور خلال مواجهة قاسم باشا في افتتاح مشوار الفريق بالدوري التركي لموسم 2026-2027، والمقرر إقامتها يوم 15 أغسطس.

وكان طرابزون سبور قد أعلن، أمس الخميس، التعاقد رسميًا مع محمد صلاح، في صفقة حظيت باهتمام جماهيري وإعلامي واسع داخل تركيا وخارجها، باعتبارها واحدة من أبرز صفقات الدوري التركي هذا الموسم.