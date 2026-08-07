«الصحة» تعلن حصول مركز أبحاث وأمراض الكبد والقلب بكفر الشيخ على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 08:13 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان حصول مركز أبحاث وأمراض الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، في خطوة تؤكد الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المركز يعد أحد الصروح الطبية المتخصصة التي تخدم أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة بوسط الدلتا، مشيرًا إلى أنه شهد إقبالًا كبيرًا خلال الفترة من عام 2025 إلى عام 2026، ونجح في تقديم رعاية علاجية متكاملة لأكثر من 105 آلاف مواطن.

وأشار إلى أن التقرير السنوي للمركز أظهر طفرة ملحوظة في معدلات الأداء بمختلف الأقسام، حيث استقبلت العيادات الخارجية 49,908 حالات، وأجرت المعامل الطبية 24,693 تحليلًا مخبريًا، وقدمت أقسام الأشعة خدمات التشخيص لـ 12,224 حالة، وتعامل قسم الاستقبال والطوارئ مع 6,124 حالة عاجلة، وسجلت مناظير الجهاز الهضمي والكبد 5,448 فحصًا متطورًا، وقدم قسم العلاج الطبيعي جلسات تأهيلية لـ 2,748 حالة، واستقبل قسما العناية المركزة والمتوسطة 2,592 حالة حرجة، بينما استقبل القسم الداخلي وجراحة الكبد 1,708 حالات.

ومن جانبها، أفادت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه في إطار التوسع المستمر وتطوير الخدمات، تم استحداث أقسام وعيادات تخصصية جديدة شملت قسم كبد الأطفال، وعيادة التحضير لزراعة الكبد، وقسم العلاج الطبيعي المطور، وبنك الدم التخزيني، كما أتاح المركز حزمة من التدخلات الطبية الدقيقة والأشعة التداخلية، أبرزها فصل البلازما لمرضى الكبد والحالات الحرجة، والمناظير المتقدمة التي تشمل مناظير القنوات المرارية ومناظير الفراغ الثالث والسونار بالمنظار (EUS)، بالإضافة إلى الأشعة التداخلية المتمثلة في الحقن الشرياني للأورام والتردد الحراري، والجراحات المعقدة للكبد والبنكرياس المدعومة بوحدات عناية مركزة متخصصة للكبار والأطفال.

وأضافت أنه جارٍ العمل على تجهيز وحدة زراعة الكبد بالكامل تمهيدًا لتشغيلها قريبًا، مما سيحدث طفرة نوعية غير مسبوقة في خدمات مرضى الكبد بمحافظات وسط الدلتا.