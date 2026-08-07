منتخب ناشئات اليد يودع نصف نهائي المونديال بخسارة درامية أمام إسبانيا بفارق هدف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 07:21 مساءً - توقفت مسيرة منتخب مصر للناشئات لكرة اليد عند الدور نصف النهائي لبطولة العالم تحت 18 عامًا، بعدما خسر أمام نظيره الإسباني بنتيجة 27-26، في مباراة قوية ومثيرة احتضنتها رومانيا، ليودع الفراعنة الصغار المنافسة على اللقب بعد أداء مشرف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني 13-12، قبل أن يستمر التنافس حتى اللحظات الأخيرة، ويحسم المنتخب الإسباني بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بفارق هدف وحيد.

ورغم الخسارة، حقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا بالوصول إلى المربع الذهبي للمرة الأولى، بعدما أطاح بمنتخب الصين، بطل آسيا، في الدور ربع النهائي بنتيجة 30-29.

وقدم المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني محمد عبد الكريم مشوارًا استثنائيًا في البطولة، إذ حقق خمسة انتصارات متتالية، كان أبرزها الفوز على الدنمارك 23-22 في ختام الدور الرئيسي، بعدما سبق له التأهل إلى ربع النهائي بالفوز على كوريا الجنوبية 28-27.

كما فرض منتخب الناشئات نفسه بين كبار البطولة منذ الدور الأول، بعدما تصدر مجموعة قوية ضمت كرواتيا وفرنسا، وحقق العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية، قبل أن يختتم هذا الدور بفوز كبير على فيجي بنتيجة 83-17، في واحدة من أكبر نتائج البطولة.

وبهذا الأداء، نجح منتخب ناشئات مصر في لفت الأنظار خلال النسخة الحالية، مؤكدًا امتلاكه جيلًا واعدًا قادرًا على المنافسة بقوة في البطولات الدولية المقبلة.