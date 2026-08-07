موعد مباراة مصر وإسبانيا فى نصف نهائي كأس العالم لناشئات كرة اليد والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 04:21 مساءً - يدخل منتخب مصر لناشئات كرة اليد تحت 18 عامًا مواجهة صعبة أمام نظيره الإسباني، اليوم الجمعة، فى منافسات الدور نصف النهائي لبطولة العالم المقامة حاليًا فى رومانيا، والتي تستمر حتى 9 أغسطس الجاري.

وتحظى مباراة مصر وإسبانيا بأهمية كبيرة، خاصة أن المنتخب الوطني أصبح على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق إنجاز تاريخي فى بطولة العالم، بعدما قدم مستويات مميزة منذ انطلاق المنافسات، ونجح فى تخطي العديد من العقبات وصولًا إلى المربع الذهبي.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

تنقل قنوات أون سبورت ماكس مباراة منتخب مصر لناشئات اليد تحت 18 سنة مع نظيره الإسباني التي ستقام فى نصف نهائي كأس العالم لناشئات اليد فى تمام الساعة 4:15 مساء اليوم الجمعة في مواجهة تاريخية لناشئات الفراعنة من أجل الوصول للمباراة النهائية في انجاز تاريخي لكرة اليد المصرية والأفريقية.

مشوار مصر في كأس العالم لناشئات اليد

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على كرواتيا بنتيجة 27-24، في مباراة قوية شهدت ندية كبيرة بين الفريقين، قبل أن يواصل المنتخب الوطني عروضه القوية في باقي مشواره بالبطولة، ليحجز مقعده بين أفضل أربعة منتخبات في العالم.

وتقام بطولة العالم للناشئات تحت 18 عامًا في نسختها الحادية عشرة بمشاركة 32 منتخبًا، تم توزيعها على 8 مجموعات، وتستضيفها أربع مدن رومانية هي كرايوفا ومييوفيني وبيتيشتي ورامنيكو فالتشيا، على أن تختتم المنافسات يوم 9 أغسطس.

وكانت القرعة قد وضعت منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب كرواتيا وفرنسا وفيجي، بينما جاء منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة بجوار ألمانيا وغينيا وأوزبكستان. ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

وتتطلع ناشئات الفراعنة إلى مواصلة كتابة التاريخ في البطولة، خاصة أن الوصول إلى نصف النهائي يمثل محطة مهمة للجيل الحالي، الذي يسعى إلى المنافسة على اللقب وليس الاكتفاء بمجرد الوصول إلى المربع الذهبي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا قويًا بين قوة الدفاع المصري والهجوم الإسباني، في ظل امتلاك المنتخبين عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، بينما سيكون التركيز والهدوء واستغلال الفرص عوامل حاسمة في تحديد هوية المنتخب المتأهل إلى النهائي.