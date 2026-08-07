وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ماراثون القاهرة مهد الحضارة بمشاركة 7000 متسابق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 01:21 مساءً - شهد السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والسيد الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، فعاليات ماراثون الجري "القاهرة مهد الحضارة"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، تحت شعار "لياقة المصريين"، وذلك في إطار المبادرة القومية للياقة البدنية، وبمشاركة 7000 متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية.

​وانطلق الماراثون من أمام منزل كوبري العاشر، مرورًا بمنطقة الفواخير وتلال الفسطاط، وصولًا إلى خط النهاية أمام المتحف القومي للحضارة المصرية، في مسار يجمع بين ممارسة الرياضة وإبراز المعالم الحضارية والتاريخية للعاصمة.

​اختُتم الماراثون بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى، وسط مشاركة واسعة وتنظيم متميز، بما يعكس نجاح جهود وزارة الشباب والرياضة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة.

​رؤية وزارة الشباب لدمج الرياضة بالترويج للمقاصد الحضارية

وأكد السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن ماراثون “القاهرة مهد الحضارة” يأتي في إطار تنفيذ رؤية الوزارة الرامية إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع، وتحويل الرياضة إلى أسلوب حياة يومي، لبناء مجتمع يتمتع بالصحة والنشاط، مشيرًا إلى أن المبادرة القومية للياقة البدنية “لياقة المصريين” تشهد توسعًا مستمرًا في مختلف المحافظات، بما يسهم في زيادة معدلات المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.

​وأضاف وزير الشباب والرياضة أن اختيار مسار الماراثون داخل منطقة الفسطاط وحتى المتحف القومي للحضارة المصرية يعكس حرص الوزارة على الدمج بين الرياضة والترويج للمقاصد الحضارية والسياحية المصرية، مؤكدًا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يسهم في إبراز الهوية الحضارية للدولة، ويعزز من الوعي بأهمية الحفاظ على التراث، إلى جانب ترسيخ قيم المنافسة الإيجابية وروح المشاركة بين المواطنين.

​وثمّن وزير الشباب والرياضة التعاون المثمر مع محافظة القاهرة وكافة الجهات المشاركة في تنظيم الحدث، والذي أسهم في خروجه بصورة حضارية تعكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ المزيد من المبادرات والفعاليات الرياضية التي تستهدف جميع الأعمار، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

​ومن جانبه أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الماراثون يعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة، إلى جانب استثمار الفعاليات الرياضية فى الترويج للمناطق التاريخية والسياحية التى تتميز بها القاهرة، بما يعزز مكانتها كمدينة تجمع بين الحضارة والتراث والتنمية.

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وأضاف محافظ القاهرة أن مشاركة أكثر من ٧ آلاف متسابق من مختلف الفئات العمرية تعكس الوعى المتزايد بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز الصحة العامة، إلى جانب ترسيخ قيم الإيجابية والانتماء والعمل الجماعي بين أبناء المجتمع.

​وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية، وفرت جميع الترتيبات التنظيمية والمرورية والطبية اللازمة، بما أسهم في خروج الماراثون بصورة حضارية وآمنة، لاقت إشادة واسعة من المشاركين، والحضور.

​وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على دعم جميع الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تسهم في اكتشاف المواهب، وتشجع الشباب على المشاركة الفاعلة في الأنشطة المختلفة، بما يواكب رؤية الدولة نحو بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية.