طقس اليوم.. شديد الحرارة رطب والمحسوسة في القاهرة 38 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 12:29 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، 7 أغسطس 2026، يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.
درجات الحرارة:
القاهرة الكبرى: العظمى 36، المحسوسة 38.
الوجه البحري: العظمى 35، المحسوسة 37.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31، المحسوسة 34.
السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33، المحسوسة 37.
شمال الصعيد: العظمى 38، المحسوسة 40.
جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44.
الظواهر الجوية:
شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً): على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.
نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س:
على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة.
قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
نشاط للرياح على بعض المناطق من شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة - دمياط - بورسعيد - العريش) مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر.
اضطراب في الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (40 إلى 50) كم/س وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) متر.
فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.