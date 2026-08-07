طقس اليوم.. شديد الحرارة رطب والمحسوسة في القاهرة 38 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 12:29 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، 7 أغسطس 2026، يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

​درجات الحرارة:

​القاهرة الكبرى: العظمى 36، المحسوسة 38.

​الوجه البحري: العظمى 35، المحسوسة 37.

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31، المحسوسة 34.

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33، المحسوسة 37.

​شمال الصعيد: العظمى 38، المحسوسة 40.

​جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44.

​الظواهر الجوية:

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً): على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س:

​على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة.

​قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

​نشاط للرياح على بعض المناطق من شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة - دمياط - بورسعيد - العريش) مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر.

​اضطراب في الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (40 إلى 50) كم/س وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) متر.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.