تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير الصحة يبحث مع نظيره التشادي تعزيز التعاون الصحي ودعم المنظومة الصحية في تشاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 12:29 صباحاً -

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم، وزير الصحة العامة بجمهورية تشاد، بمقر وزارة الصحة التشادية في العاصمة إنجمينا، وذلك فور وصوله إلى البلاد في مستهل زيارته الرسمية.

يأتي الاجتماع في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، ودعم المنظومة الصحية في جمهورية تشاد.

وكان في استقبال كلا من الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، والوفد الدبلوماسي الرسمي، في مطار إنجمينا الدكتور عبدالله صابر فضل، وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج، تأكيداً على أهمية الزيارة الرسمية الهادفة إلى تعميق التعاون الثنائي في القطاع الصحي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال اللقاء حرص القيادة السياسية المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في تشاد، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الصحي مع الدول الأفريقية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، أبرزها دعم الخدمات العلاجية، وبناء قدرات الكوادر الطبية، والتعاون في مجالات التدريب والتعليم الطبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية، حيث يجري العمل على توقيع اتفاقية تعاون تتيح تصدير الدواء المصري إلى تشاد، والاستفادة من الخبرات المصرية في توفير أدوية عالية الجودة تلبي احتياجات القطاع الصحي التشادي.

كما ناقش الاجتماع آليات دعم وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، ونقل الخبرات المصرية في مختلف التخصصات الطبية بما يواكب أحدث التطورات العالمية.

وأشاد وزير الصحة التشادي بنتائج التعاون القائم بين البلدين، مثمناً ما حققه الأطباء المصريون في مجال طب وجراحة العيون، حيث أجروا نحو 500 عملية جراحية متقدمة في الرمد. وأكد أهمية استمرار التعاون في بناء قدرات الكوادر الطبية، والاستفادة من التجربة المصرية في التخصصات المختلفة، كما بحث الجانبان سبل دعم أقسام القلب في المستشفيات التشادية عبر تدريب الأطقم الطبية على جراحات القلب والتدخلات القلبية.

ويأتي هذا الاجتماع قبيل تفقد الدكتور خالد عبدالغفار لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى إنجمينا المركزي، لبحث سبل تعزيز الدعم المصري للمركز، استكمالاً لما قدمته مصر سابقاً من أجهزة غسيل كلوي، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتزويد المركز بعدد إضافي من الماكينات لزيادة طاقته الاستيعابية وتخفيف العبء عن المرضى.

وأكد الوزيران في ختام اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز العلاقات التاريخية بين مصر وتشاد، ويدعم جهود البلدين في الارتقاء بالقطاع الصحي.