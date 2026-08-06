بعد التغلب علي الصين .. منتخب مصر يضرب موعداً مع إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم لناشئات اليد

- 1/2
- 2/2
احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 08:12 مساءً - ضرب منتخب مصر لكرة اليد للناشئات موعدا مع نظيره إسبانيا في تمام الرابعة و الربع غداً الجمعة في نصف نهائي بطولة العالم المقامة في رومانيا بعد التأهل إلي المربع الذهبي علي حساب الصين.
فاز منتخب مصر للناشئات لكرة اليد على نظيره الصين بنتيجة 30-29 في ربع نهائي بطولة العالم تحت 18 سنة المقامة في رومانيا، ليحققن، إنجاز الوصول إلي المربع الذهبى.
مصر واسبانيا
خطف منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عامًا الأنظار في هذه النسخة فى ظل تحقيق الفوز الخامس علي التوالى ببطولة العالم المقامة فى رومانيا بالفوز على نظيره الدنمارك بنتيجة 23-22، فى إطار ختام مواجهات الدور الرئيسى بعد تأهله متصدرًا مجموعته عن جدارة.
تأهل رسميا منتخب ناشئات كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على كوريا الجنوبية الأثنين بنتيجة 28- 27 فى ريمونتادا قوية قبل التأكيد على التفوق بالفوز على الدنمارك .نتائج قوية لمنتخب الناشئات في الدور الأول
وحقق منتخب الناشئات لكرة اليد بقيادة مديره الفنى محمد عبد الكريم، نتائج قوية في الدور الأول، ليتحول إلى حديث البطولة والحصان الأسود الرابح، بعدما فرض نفسه بقوة في مجموعة وُصفت بـ”مجموعة الموت”، وضمت منتخبي كرواتيا وصيف أوروبا، وفرنسا أحد أقوى المنتخبات العالمية، قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول بفوز تاريخي كاسح على منتخب فيجي بنتيجة 83-17، في واحدة من أكبر نتائج البطولة.
وقدم المنتخب المصري عروضًا استثنائية، بعدما حقق العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية على كرواتيا وفرنسا وفيجي، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور الرئيسي في صدارة المجموعة، ويؤكد أنه أحد أبرز المرشحين لمواصلة مشواره بنجاح في البطولة.قائمة منتخب مصر في بطولة العالم
حراسة المرمى: جنى أحمد - جيداء كامل - ريتاج محمد.
الظهير الأيسر: جودي متولي - سندس عصام - فرح فرج.
الظهير الأيمن: ملك عمرو - مريم صلاح - حبيبة محمود.
الجناح الأيسر: جويرية تامر - مي شريف.
الجناح الأيمن: ملك خميس - فريدة أبوالمجد.
صانع الألعاب: ميرنا أشرف - ريم إيهاب - ياسمين حسن.
لاعبتا الدائرة: زينة عمرو - زينة محمود.