بعد التغلب علي الصين .. منتخب مصر يضرب موعداً مع إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم لناشئات اليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 08:12 مساءً - ضرب منتخب مصر لكرة اليد للناشئات موعدا مع نظيره إسبانيا في تمام الرابعة و الربع غداً الجمعة في نصف نهائي بطولة العالم المقامة في رومانيا بعد التأهل إلي المربع الذهبي علي حساب الصين.

فاز منتخب مصر للناشئات لكرة اليد على نظيره الصين بنتيجة 30-29 في ربع نهائي بطولة العالم تحت 18 سنة المقامة في رومانيا، ليحققن، إنجاز الوصول إلي المربع الذهبى.