وزير الخارجية ونظيره التشادى يبحثان بالتعاون في مشروعات البنية التحتية وطريق مصر- ليبيا -تشاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 06:29 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، عبد الله صابر فضل وزير خارجية تشاد، على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصر وتشاد، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أعرب عبد العاطي عن التقدير البالغ لطبيعة وخصوصية العلاقات المصرية التشادية، معرباً عن التطلع إلى أن تمثل الدورة الرابعة للجنة المشتركة محطة جديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات، بما يرسخ الإطار المؤسسي للتعاون ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، مشدداً كذلك على أهمية إنجاح منتدى الأعمال المصري التشادي الذي يعقد على هامش أعمال اللجنة، مستعرضاً التحضيرات الجارية لانعقاد منتدى العلمين أفريقيا، المقرر عقده على هامش القمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي يوم ٤ أكتوبر بمدينة العلمين.

كما أشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم بين البلدين في مشروعات البنية التحتية في تشاد وخاصة طريق مصر- ليبيا -تشاد، ومشروعات إنشاء الطرق وصيانة وإعادة تدوير المواد المستخدمة في الطرق القائمة، مؤكداً اهتمام الحكومة المصرية بزيادة التبادل التجاري لاسيما في مجالات الطاقة والتشييد والبناء وإنشاء مناطق لوجستية، مشدداً على أهمية مواصلة تعزير انخراط القطاع الخاص والشركات المصرية في دعم خطط التنمية الوطنية في تشاد.

في سياق متصل، أشار عبد العاطي إلى زيارة القافلة الطبية المصرية لتشاد في إبريل الماضي لإجراء أكثر من ٥٠٠ عملية في مدينة إنجامينا، بالإضافة إلى افتتاح مركز غسيل الكلى في المستشفى المركزي، منوهاً بأهمية الانتهاء من تجهيز المقر الجديد لجامعة الإسكندرية في إنجامينا وبدء العمل به في أقرب فرصة ممكنة بما يحقق المصلحة المشتركة. كما استعرض وزير الخارجية الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في المجالات الأمنية، وإيفاد الخبراء، وإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون العسكري في مجال التدريب وبناء كوادر من القوات الأمنية التشادية.

شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها منطقة الساحل وتطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أي كيانات موازية، مؤكدًا أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ومشددًا على أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، والتأكيد على أهمية جهود الرباعية الدولية لدعم الاستقرار وإنهاء الصراع بما يسهم في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية.