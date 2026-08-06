الرئيس السيسي يسقبل ملك البحرين في القصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 06:29 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالقصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة، أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، حيث جرت المباحثات على مأدبة غداء عمل أقيمت تكريمًا لجلالة الملك والوفد المرافق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحّب بزيارة جلالة الملك إلى بلده الثاني مصر، مشيدًا بما تشهده العلاقات المصرية–البحرينية من تطور متواصل، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن تكثيف التشاور الاستراتيجي والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين، حفاظًا على السلم والاستقرار الإقليمي، والبناء على التوافق القائم في الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعرب عن اعتزازه بزيارة مصر، مقدمًا شكره وتقديره للسيد الرئيس على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ومرحّبًا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تقدم ملموس خلال الفترة الماضية. كما أكد جلالته حرص البحرين على دفع العلاقات مع مصر إلى آفاق أرحب، بما يعكس عمق الأخوة الراسخة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. وفي هذا السياق، شدد الزعيمان على أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويُسهم في دعم أهداف التنمية والتقدم المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت مستجدات الأوضاع الراهنة بالمنطقة، حيث جدد السيد الرئيس موقف مصر الداعم لمملكة البحرين ولكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكدًا إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي البحرين، ومشددًا على أن أمن البحرين يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما ثمّنه جلالة الملك. وفي هذا السياق، أكد جلالة الملك تقدير بلاده لمساندة مصر لأمن واستقرار البحرين ولما تتخذه من إجراءات لحماية شعبها في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية، وتجنب التصعيد، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما أكد الزعيمان على ضرورة تسوية الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية، وبذل كل الجهود والمساعي لتجنب التصعيد ووقف الحروب والنزاعات.

كما تناولت المباحثات مستجدات القضية الفلسطينية، حيث شدد الزعيمان على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بما يشمل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عراقيل، وتهيئة المجال أمام جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وصولًا إلى مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، واستنادًا إلى حل الدولتين، بما يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر المتحدث الرسمي أن جلالة ملك البحرين أعرب عن تمنياته لمصر بدوام التقدم والرخاء، مؤكّدًا تضامن البحرين الكامل مع مصر وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها، وهو ما ثمّنه السيد الرئيس.